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أخبار العالم

رويترز: عدد حالات الوفاة جراء كورونا يتجاوز 10 آلاف شخص عالميا

الجمعة 20/مارس/2020 - 12:39 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قالت وكالة "رويترز" الإخبارية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، إن عدد حالات الوفاة من جراء فيروس كورونا تجاوز 10 آلاف شخص على مستوى العالم.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية فى بيان أمس الخميس للمتحدث باسمها فى جنيف كريستيان ليندميير انها تدرك الشواغل المتعلقة باستخدام العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات أى الايبوبروفين لعلاج الحمى للأشخاص المصابين بفيروس كورونا وما إذا كان الآيبوبروفين يمكن أن يفاقم المرض لهؤلاء الأشخاص.

وأكدت المنظمة انها وبعد مراجعة سريعة لا تعلم بالبيانات الاكلينيكية أو السكانية المرتبطة بهذا الأمر كما أنها تتشاور مع الأطباء الذين يعالجون مرضى فيروس كورونا ولا تعلم بوجود أية آثار سلبية للايبوبروفين تتجاوز الآثار الجانبية المعروفة المعتادة التى تحد من استخدامه لدى البعض .


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