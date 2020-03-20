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مرأة

كيفية تطهير مشتروات المنزل للوقاية من الكورونا

الجمعة 20/مارس/2020 - 03:01 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
تحتار السيدات في الحفاظ على صحتها والتطهير والتعقيم ونصحت الدكتورة شيرين زكي رئيس جنة سلامة الغذاء كيفية تطهير مشتروات المنزل للوقاية من الكورونا .

● تجنب لمس الفم أو الأنف أو العينين أثناء التسوق أو الشراء أو التعامل مع المشتريات أو أثناء حفظها .

● يجب قبل أي تعامل مع أي مشتروات غسل اليدين جيدا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية .

● التخلص من كل الأكياس التي تم الشراء فيها لمنع العدوى إذا كانت ملوثة بالفيروس .

● المعلبات والبرطمانات يمكن نقعها في ماء وصابون ثم غسلها جيدا ، أو رشها بالكحول .

● علب الجبن، وعلب وأكياس اللبن يجب غسلها بماء وصابون ثم تجفيفها بفوطة نظيفة معدة لذلك .

● تحضير علب نظيفة وإفراغ الأجبان والزيتون وسائر انواع البقالة فيها إذا لم تكن معلبة ، ولا يجب وضعها في الثلاجة بالعبوات التي تم شراءها من السوبر ماركت .

● للخضراوات والفواكه :

_ أغلب آراء المتخصصين تراوحت بين غسلها تحت تيار ماء قوي أو وقعها في محلول ماء وصابون مخفف، لا أفضل أبدا غسل أي منها بالصابون لذلك فمن الأفضل نقعها لمدة خمس دقائق في لتر ماء ونصف كوب خل وليمون ويمكن إضافة الملح أيضا.

_ يمكن أيضا استخدام خليط ماء الأكسجين والماء بتخفيف 0.5% حيث أنه من المواد الأكثر فعالية لقتل الميكروبات ... يوجد محاليل جاهزة لماء الأكسجين تستخدم للتطهير كمحلول Miller انتاج شركة راين ويباع في الهايبر .

يجب فرك الخضراوات والفواكه باستخدام فرشة نظيفة مخصصة لذلك .

● للخضراوات التي لا يتم غسلها كالبصل والثوم :

_ يتم إفراغها من أكياسها والتخلص من تلك الأكياس

_ وضعها في البلكونة خارج المنزل وتعريضها للشمس وعدم استخدامها قبل مرور من 24 _ 48 ساعة .

● غسل الدواجن كالعادة بالماء والخل ، وحفظ اللحوم دون غسل بعد التخلص من الأكياس التي تم تعبئتها فيها .

● تجنب تناول لحوم غير مطهية جيدا ، أو ألبان لم يتم غليها ، أو أجبان مصنعة من ألبان لم يتم غليها كالجبن القريش من الباعة الجائلين .

● يفضل الإقلال من شراء الوجبات الجاهزة وتجهيز الأكل في المنزل

● عند الإضطرار إلى شراء وجبات جاهزة يتم التخلص من أكياسها وعبواتها وإعادة تسخينها وتعريضها للحرارة مرة أخرى .

● بعد أن نفرغ يجب تطهير الأسطح التي تعاملنا معها وذلك عن طريق رشها بكمية مناسبة من الكحول أو ماء الأكسجين بتخفيف 3% وتركها لمدة خمس إلى عشر دقائق لقتل كافة الميكروبات .

● يجب غسل اليدين جيدا جدا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية
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