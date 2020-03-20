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أخبار البلد

بطريرك الكاثوليك وسفير الفاتيكان يترأسان احتفالات القديس يوسف

الجمعة 20/مارس/2020 - 03:09 ص
صدى البلد
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كتب – سامح سلام
احتفلت رعية سان جوزيف للأقباط الكاثوليك، بعيد القديس يوسف البتول، بالإضافة إلى الذكرى السابعة لجلوس البابا فرنسيس على كرسي القديس بطرس.

ترأس القداس الإلهي سيادة المطران نيكولا هنري السفير الفاتيكاني وبمشاركة صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحق، وسيادة المطران جورج بكر مطران الروم الكاثوليك في مصر، وسيادة المطران كريكور كوسا مطران الأرمن الكاثوليك في مصر، وصاحب النيافة الأنبا توماس عدلي مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك.

شارك أيضًا الأب مراد مجلع الخادم الإقليمي للرهبنة الفرنسيسكانية بمصر، والأب باتريك الكرملي الرئيس الإقليمي للرهبنة الكرملية في مصر، والأب إيليا إسكندر المدبر الرسولي اللاتين بمصر، والأب يان سكرتير السفارة ولفيف من الرهبان والراهبات، والآباء الكهنة وأبناء رعية سان جوزيف.

والقديس يوسف هو شخصية من شخصيات العهد الجديد، وهو خطيب مريم  ومربي يسوع ولم يرد ذكر ليوسف في رسائل بولس هي ما يُعتبر من أقدم الوثائق المسيحية ولا في أول الأناجيل مرقس، بل أن أول ظهور له في الأناجيل كان في أناجيل متى و‌لوقا.

وتعتبره الكنائس الكاثوليكية و‌الأرثوذكسية والإنجيلية و‌الكنيسة الأرثوذكسية المشرقية قديسًا شفيعًا وأعلنه البابا بيوس التاسع شفيعًا للكنيسة الكاثوليكية عام 1870.
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