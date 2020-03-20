إصابة 8 أشخاص بحادثي انقلاب بصحراوي وادي النطرون

أصيب ٨ أشخاص بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور باماكن متفرقة بالجسم أثر وقوع حادثي انقلاب سيارتين بالطريق الصحراوي بنطاق مركز وادى النطرون بمحافظة البحيرة وتم نقل المصابين لمستشفى جراحات اليوم الواحد لاتخاذ العلاج اللازم.





تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة وادى النطرون الأول يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل وبالانتقال للمعاينة والفحص تبين الآن وأسفر الحادث أسفر عن إصابة كل من "اسماء سالم إبراهيم" 15 سنة ،و" عجرم عبد الونيس هاذع "45 سنة و" هاني عجرم عبد الونيس" 16 سنة ،و،"عبد المنعم عبد الونيس هاذع" 52 سنة والجميع مقيمين بناحية وادى النطرون .





وكان البلاغ الثانى يفيد بوقوع حادث انقلاب سياره ربع نقل الصحراوي عند الكيلو 113 اتجاه الإسكندرية أسفر الحادث عن اصابة "عبده سعد السماحي" 45 سنة " محمد جمعه السماحي" 50 سنة و" سرحان محمد سرحان" 45 سنة" اسماعيل ياسين محمد عاشور "30 سنة والجميع مقيمين بناحية دائرة مركز شبراخيت.



