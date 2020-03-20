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سيارات

بينها مصنع فى هوبى.. نيسان تفتح مصانعها في الصين بعد السيطرة على كورونا

الجمعة 20/مارس/2020 - 06:01 ص
صدى البلد
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أماني نوار

فتحت شركة نيسان موتور اليابانية مصانعها في الصين مرة أخرى بعد إغلاقها لأسابيع عقب انتشار فيروس كورونا بين موظفيها

 

 

واتخذت الشركة اليابانية هذا القرار خوفا من تهديداتها بخسائر هائلة تصل إلى 170 مليار ين ياباني أي ما يعادل 1.6 مليار دولار بسبب التوقف الطويل عن الإنتاج.

 

وقالت  المتحدثة باسم شركة نيسان أن الشركة استأنفت العمل في مصنعها في إقليم هوبي أحد بؤر انتشار كورونا يوم الخميس الماضي،  عاد العمل لمصنع آخر في إقليم هينان يوم السبت الماضي.

 

وتراجعت مبيعات شركة نيسان بشكل مخيف في شهر فبراير الماضي وصل إلى نسبة 80% مقارنة بذات الفترة في العام الماضي.

 

وبلغت مبيعات نيسان في شهر فبراير الماضي حوالي 15 ألف وحدة فقط وهو أحد أقل معدلات الشركة وهو الأمر الذي دفع مسؤولي الشركة للشعور بالخطر والمخاطرة بإعادة العمل مرة أخرى.

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