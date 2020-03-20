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توك شو

وزير التعليم يزف بشرى للطلاب من الصف الثالث الابتدائي حتى الثاني الإعدادي.. فيديو

الجمعة 20/مارس/2020 - 01:30 ص
وزير التعليم
وزير التعليم
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هاني حسين
قال طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إننا نسعى إلى  إحداث توازن  بين الحفاظ على صحة الطلاب ولا نرغب في ضياع السنة الدراسية وفقدان  المحتوى التعليمي لكل مرحلة دراسية.

وأضاف  طارق شوقي   في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن  حزمة قرارات اليوم طفرة كبيرة في التعليم المصري، واضفنا لجميع السنوات الدراسية  مكتبة رقمية هائلة بها جميع المناهج المصرية بالعربية والإنجليزية من كي جي 1 وحتى الصف الثالث الثانوي".

وتابع طارق شوقي:"  منصة تواصل بين المعلم والطالب، وكل ما يحتاجه الطالب يجده في المكتبة الرقمية".

واكمل طارق شوقي:"  اتخذنا قرار بأن سنوات النقل من الصف الثالث الإبتدائي وحتى الثانوي الإعدادي وبدلا من الامتحان في شهر مايو سيتم استبدال التقييم في الترم الثاني  بـ عمل بحث ممثل شروع التخرج ومسموح تكوين جروب من 4 أو 5 طلاب".

وقال طارق شوقي:"   الامتحانات في موعدها في الصف الثالث الاعدادي والثانوية العامة، ولم ولن  نلغي شيء من أي منهج ".

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