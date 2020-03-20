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حوادث

إصابة 3 شباب بحادث انقلاب سيارة بالنوبارية

الجمعة 20/مارس/2020 - 02:17 ص
صدى البلد
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جمالات الدمنهوري
أصيب 3 شباب بحادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي عند الكيلو ٧٣ اتجاه القاهرة بدائرة قسم شرطة غرب النوبارية وتم نقل المصابين لمستشفى جراحات اليوم الواحد لاتخاذ العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغا  من قسم شرطة النوبارية يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة أمام مدخل النوباريه عند الكيلو ٧٣ اتجاه القاهرة .

وبالانتقال للمعاينة والفحص تبين أن الحادث أسفر عن إصابة كل من: " على محمد مبارك" ٢٢ سنة" شهاب الهادي خليل١٩" سنة و"اكرامي الهادي خليل"٢٢ سنة جميعهم مقيمين بمنطقة فيصل بالجيزة.

تم نقل المصابين لمستشفى جراحات اليوم الواحد لاتخاذ العلاج اللازم..وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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