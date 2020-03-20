وزير التعليم: لم ولن يتم حذف أي جزء من أي منهج.. فيديو

قال طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنه لم ولن يتم حذف أي جزء من أي منهج في أي مرحلة دراسية ومن يصنع المناهج على علم بتراكم تلك المناهج والتي ترتبط مع المراحل الدراسية كلها .





وأضاف شوقي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" نعمل على ترسيخ فكرة التعلم وليس تجميع درجات فقط".





وتابع:" جدول امتحانات التعليم الفني تم إقراره وامتحانات الصف الاول والثاني الفني سيكون مشابه لما يحدث في التعليم العام لأننا لن نقدر جلب الطلاب في لجان في المدارس".





واكمل وزير التربية والتعليم :" منصة التواصل الرقمية بين المعلم والطالب متواجدة في 55 ألف مدرسة و12 مرحلة دراسية في حوالي 120 مادة وتواجد 6.5 مليون فصل افتراضي".





ولفت الوزير إلى أن نظام الدمج وذوي الاحتياجات الخاصة سيخضعون إلى امتحانات بطريقة المشروعات في جميع سنوات النقل.







