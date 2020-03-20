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تعليم

بمستشفى الطلبة بجامعة حلوان.. تتابع عمليات التعقيم للوقاية من فيروس كورونا

الجمعة 20/مارس/2020 - 09:02 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
تتابع  جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة عملية تطهير وتعقيم مستشفى الجامعة، وذلك عقب قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين في إطار مواجهة الدولة لفيروس كورونا المستجد. 

حيث أعلن  الدكتور محمود عابد مدير مستشفى الطلبة بالجامعة أن المستشفى اتخذت العديد من الإجراءات الوقائية حيث يتم تطهيرها مرتين يوميًا و تطهير الأسطح بين كل مريض َآخر هذا إلى جانب تنظيم دخول المرضى للمستشفى لمنع التكدس، حيث تعمل المستشفى بكامل طاقتها لخدمة أبنائنا الطلاب في جميع التخصصات و تقديم توعية لكل المرضى عن طرق الوقاية.

كما تم توفير مطهرات مثل الاستريليم للفريق الطبي، هذا ويقوم الأطباء بإرشاد و توعية الطلاب و خاصة أصحاب الأمراض المزمنة بطرق الوقاية، كذلك تم تعليق ملصقات للتوعية بطرق الوقاية.
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