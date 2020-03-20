بمستشفى الطلبة بجامعة حلوان.. تتابع عمليات التعقيم للوقاية من فيروس كورونا

تتابع جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة عملية تطهير وتعقيم مستشفى الجامعة، وذلك عقب قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين في إطار مواجهة الدولة لفيروس كورونا المستجد.





حيث أعلن الدكتور محمود عابد مدير مستشفى الطلبة بالجامعة أن المستشفى اتخذت العديد من الإجراءات الوقائية حيث يتم تطهيرها مرتين يوميًا و تطهير الأسطح بين كل مريض َآخر هذا إلى جانب تنظيم دخول المرضى للمستشفى لمنع التكدس، حيث تعمل المستشفى بكامل طاقتها لخدمة أبنائنا الطلاب في جميع التخصصات و تقديم توعية لكل المرضى عن طرق الوقاية.



