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منوعات

لحظات توقف القلب.. فتاة تسقط من الدور الـ 14 ورجل يلتقطها.. فيديو

الجمعة 20/مارس/2020 - 07:32 ص
فتاة تسقط من الدور
فتاة تسقط من الدور الـ14
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عزة عاطف

لحظات توقف القلب تمكن فيها رجل روسي من التقاط فتاة سقطت من الدور الـ14 عن طريق الإمساك بكاحلها قبل أن تسقط في الشارع ثم سحبها إلى الشقة بمساعدة جارته.

 

تظهر فتاة مراهقة في مقطع فيديو انزلقت من فوق سور شرفتها في الدور الـ14 من بناية مرتفعة في مدينة إيركوتسك الروسية، وكادت الفتاة أن تسقط في الشارع لولا المعجزة.

 

أشارت ابنة الجار الشجاع الذي يقطن في الطابق السفلي إلى والدها بأن هناك فتاة في الطابق الأعلى على وشك السقوط في الشارع، فأسرع إلى الشرفة ووجد الفتاة معلقة فوق السور على ارتفاع 140 قدم.

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ويبدو أن الفتاة لم تستطع الصعود إلى الشرفة مرة أخرى ولا البقاء متشبثة لأكثر من ذلك، وبمجرد أن أفلتت يديها من على السور وسقطت رأسًا على عقب أمسك الرجل بقدمها بمساعدة إحدى الجيران في معجزة توقف القلوب.

 

لحسن الحظ استطاع الرجل والمرأة إنقاذ الفتاة وسحبها إلى الداخل، فيما فتحت الشرطة الروسية تحقيقًا وفقًا للدايلي ميل لمعرفة ملابسات الحادث وسبب تغيب الوالدين عن ملاحظة ومراقبة ابنتهما.

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