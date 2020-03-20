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محافظات

لمحاربة كورونا .. غلق محلات المنوفية تنفيذا للتعليمات

الجمعة 20/مارس/2020 - 07:21 ص
صدى البلد
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محمد امين
شهدت قرى مركز منوف بمحافظة المنوفية التزاما تاما بقرارات غلق المحلات التجارية في تمام السابعة مساء حتى السادسة صباحا.

وجاء ذلك للحد من تواجد الأهالي بالشوارع ومنعا للتكدسات والتجمعات وذلك لمحاربة فيروس كورونا الذي اجتاح العالم

كما تم غلق المقاهي والكافيهات في جميع أنحاء القري وتم مصادرة عدد من الشيش من بعض المقاهي التي لم تلتزم بالقرار وقامت بتقديم الشيش لمرتادي المقاهي. 

 جاء ذلك خلال الحملة الشرطية الذي شنها مركز شرطة منوف تحت قيادة الرائد خالد مكاوي رئيس المباحث ومعاونيه النقباء محمد خليل عبدالرحمن سعد كما قامت الحملة باقناع أصحاب المحلات التجارية أن هذه الإجراءات من أجل حمايتهم وصحتهم ومنعا لانتشار الفيروس. 
لمحاربة كورونا .. غلق محلات المنوفية تنفيذا للتعليمات
لمحاربة كورونا .. غلق محلات المنوفية تنفيذا للتعليمات
لمحاربة كورونا .. غلق محلات المنوفية تنفيذا للتعليمات
لمحاربة كورونا .. غلق محلات المنوفية تنفيذا للتعليمات
لمحاربة كورونا .. غلق محلات المنوفية تنفيذا للتعليمات
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