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بين الناس

أهالى البساتين يشكون من انقطاع المياه

الجمعة 20/مارس/2020 - 06:58 ص
مياه منقطعة
مياه منقطعة
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احمد قطب
أرسل القارئ أحمد محمد المقيم فى شارع حسن عبد الرازق المتفرع من مزرعة البط حي البساتين بمحافظة القاهرة شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد يشكو فيها من انقطاع المياه فى العقار رقم 4 شارع حسن عبد الرازق والعقار رقم رقم 2 منذ ستة أيام . وقال  في شكواه " نحن سكان العقارين بشارع حسن عبد الرازق المتفرع من مزرعة البط حى البساتين بمحافظة القاهرة نعاني منذ ٦ أيام من انقطاع المياه . وأضاف أحمد محمد إلى أنه تم تقديم شكوى عبر الخط الساخن لشركة المياه ولكن لم يتم الإستجابة ومازال السكان يعانون من انقطاع المياه . 

وطالب محمد المسؤلين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بأهالي المنطقة.
ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.
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