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فن

محمود العسيلي يواصل تصدر تريند يوتيوب بأغنية جنة تكفينا

الجمعة 20/مارس/2020 - 02:28 ص
محمود العسيلي
محمود العسيلي
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شروق ابراهيم
حقق كليب اغنية "جنة تكفينا" للفنان محمود العسيلي مليون و300 الف مشاهدة بعد مرور 48 ساعة على طرحه بقناته الرسمية بموقع يوتوب.

كما يواصل كليب جنة تكفينا تصدر تريند يوتيوب في مصر.

الأغنية من كلمات يمنى العسيلي، وألحان محمود العسيلي وتوزيع أمير هداية.

وتقول كلمات الأغنية :" مالهم ليه مش عايزنا ان احنا نكون سوا فاكرين قال ايه فاهمنا وهما ولا الهوا
عاملين فيها عايشين يا عينى دول ناسيين معنى كلمة مبسوطين
و محدش فيهم عاش اللى أنا و انتي عيشناه
و محدش جرب معنى اتنين لبعض نجاة يعنى لبعض حياة
بعد سنين فيها مفيش سعادة قادرة تعيش".

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