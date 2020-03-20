يعشق الكبدة والملوخية.. والدة قفشة تتحدث عن علاقته بأسرته وطفولته





كشفت والدة محمد مجدي قفشة نجم فريق الأهلي عن تفاصيل علاقته بأسرته والجوانب الإيجابية في شخصيته





وأكدت والدة قفشه في حديث لـ قناة اون تايم سبورت أن قفشة شخص رائع وبار بوالديه وأسرته كثيرا مضيفة أن نجم الأهلي يعشق كرة القدم منذ صغره خيث كان لا يفارقها حتى أثناء نومه





واضافت أن قفشه يعشق وجبة الكبدة والرز والملوخيه لافتة إلى أنها دائما تحرص على الصلاة عقب إحراز قفشة لأي هدف مشددة أنه يحرص على مكاملة أسرته عقب كل مباراة





كما تحدث والده كاشفا أنه تنبأ لقفشة بهذا المستقبل العظيم منذ لعبه لفريق الخماسي ثم انضمامه لـ إنبي.



