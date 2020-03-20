AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

يعشق الكبدة والملوخية.. والدة قفشة تتحدث عن علاقته بأسرته وطفولته

الجمعة 20/مارس/2020 - 04:22 ص
محمد مجدي قفشة
محمد مجدي قفشة
Advertisements
ياسمين تيسير

كشفت والدة محمد مجدي قفشة نجم فريق الأهلي عن تفاصيل علاقته بأسرته والجوانب الإيجابية في شخصيته 

وأكدت والدة قفشه في حديث لـ قناة اون تايم سبورت أن قفشة شخص رائع وبار بوالديه وأسرته كثيرا مضيفة أن نجم الأهلي يعشق كرة القدم منذ صغره خيث كان لا يفارقها حتى أثناء نومه

واضافت أن قفشه يعشق وجبة الكبدة والرز والملوخيه لافتة إلى أنها دائما تحرص على الصلاة عقب إحراز قفشة لأي هدف مشددة أنه يحرص على مكاملة أسرته عقب كل مباراة

كما تحدث والده كاشفا أنه تنبأ لقفشة بهذا المستقبل العظيم منذ لعبه لفريق الخماسي ثم انضمامه لـ إنبي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شوبير يدافع عن قفشة.. ويكشف السر وراء استبعاده من مباراة الأهلي والنجم

لأول مرة .. عبدالله جمعة يكشف سبب فيديو «اضرب يا بدري»

مشادة بين مسئولي الأهلي والزمالك.. صلاح محسن يعلن تفاصيل مثيرة في صفقة انضمامه لـ المارد الأحمر

قفشة يكشف سر استبعاده من مباريات الأهلي.. ويعلن قرب انضمام لاعب بيراميدز

عبد الله بكري يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لضمه

الفراخ كلمة السر.. مجدي قفشة يكشف السر وراء لقبه

ترشيحاتنا

بعد إصابته بكورونا ..شقيقة توم هانكس تكشف آخر تطورات حالته الصحية

منصة إلكترونية جديدة للتواصل بين الطلاب والمعلمين عبر هذا الرابط

الصحة تكشف عن تفاصيل إصابة 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا..فيديو

رسميا .. تعليق الصلاة في ساحات الحرمين الشريفين بدءًا من غدٍ الجمعة

ليفربول يستعين بـ محمد صلاح لمكافحة الكورونا و السخرية من أرسنال ..شاهد

بيان هام من الأزهر حول امتحانات نهاية العام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب كورونا.. قرار صارم من وكيل لادا وبي واي دي الصينية بشأن إنتاج السيارات

بالبوت الشراشيب.. جويل مردينيان تثير الجدل بإطلالة غريبة

إصابة طفل عمره عامين بفيروس كورونا في أمريكا.. تعرف على التفاصيل