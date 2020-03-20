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وزير التعليم لأولياء الأمور: نوفر فلوسنا وولادنا هتتعلم أحسن.. فيديو

الجمعة 20/مارس/2020 - 01:40 ص
طارق شوقي
طارق شوقي
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هاني حسين
قال طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن  نظام التعليم الحالي يمكننا التوصل إلى نتائج جيدة في التعليم، وبعد إنتهاء أزمة كورونا سيتم استمرار العمل بـ  المنصة الرقمية والمكتبة الرقمية.

وأضاف  شوقي  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  من الممكن ان يتغير شكل الامتحانات عن الشكل المألوف".

وتابع :"  نظام التعليم الجديد يعمل الطلاب مهارات جيدة وهناك تعلم ذاتي والبحث عن المعلومة والدخول في جلسات نقاش مع المعلم ".

وجه وزير التعليم،  رسالة الى اولياء الامور، قائلا:" نوفر فلوسنا وولادنا هتتعلم احسن، ونظام التعليم الجيد دي يغني عن الدروس الخصوصية".

وتابع طارق شوقي:" 6 دول تطلب استخدام نظام التعليم في مصر لتطبيقه، والمنصة الرقمية سيتم إتاحتها مع المكتبة الرقمية وذلك بفضل البنية التحتية الإلكترونية التي تم تنفيذها في مصر".

وتابع:"  جدول امتحانات التعليم الفني تم إقراره  وامتحانات  الصف الاول والثاني الفني سيكون مشابه لما يحدث في التعليم العام لأننا لن نقدر جلب الطلاب في لجان في المدارس".

وأكمل الوزير:"  منصة التواصل الرقمية بين المعلم والطالب متواجدة في 55 ألف مدرسة و12 مرحلة دراسية  في حوالي 120 مادة وتواجد 6.5 مليون فصل افتراضي".

ولفت  إلى أن نظام الدمج وذوي الاحتياجات الخاصة سيخضعون إلى امتحانات بطريقة المشروعات في جميع سنوات النقل.
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