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بين الناس

أهالى مدينة نصر يشكون من الكلاب الضالة

الجمعة 20/مارس/2020 - 11:00 ص
كلاب ضالة
كلاب ضالة
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احمد قطب
أرسل القارئ محمود عبد المنعم شكوى إلى خدمة بين الناس بموقع صدى البلد يشكون من انتشار الكلاب الضالة بمنطقة المهمات بمدينة نصر. 

وقال عبد المنعم في شكواه: "نحن سكان منطقة المهمات بمدينة نصر نعاني من انتشار الكلاب الضالة بالمنطقة وتم تقديم العديد من الشكاوى لكن دون جدوى". 

وطالب القارئ المسؤولين بضرورة إيجاد حل لهذه المشكلة حفاظا على أرواح المواطنين. 

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360
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