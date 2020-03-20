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تعليم

وزير التعليم : نتعاون مع القوات المسلحة و الصحة لتأمين وتعقيم لجان امتحانات الإعدادية والثانوية والدبلومات الفنية

الجمعة 20/مارس/2020 - 02:35 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحانات الإعدادية و الثانوية العامة و الدبلومات الفنية ، ستعقد في مواعيدها المعلنة بلا تغيير .

وقال وزير التربية والتعليم ، إن هؤلاء الطلاب سيؤدوا امتحاناتهم في اللجان بشكل طبيعي .

وأعلن وزير التربية والتعليم ، أن لجان امتحانات الإعدادية والثانوية والدبلومات الفنية ، ستحظى بعمليات تأمين و تعقيم خاصة جدا بالتعاون مع مؤسسات الدولة المتمثلة في وزارة الصحة والقوات المسلحة ، مؤكدًا أنه سيتم توفير التأمين اللازم قبل الامتحان واثناء الامتحان وبعد الامتحان.

وأشار وزير التربية والتعليم ، إلى أنه سيتم مراعاة عمل مسافات واسعة جدا بين الطلبة داخل هذه اللجان ، بحيث نضمن "ان الامتحانات دي تعدي على خير".
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