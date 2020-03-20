مركز السلطان قابوس للثقافة يصدر كتابين بواشنطن

أصدر مركز السلطان قابوس للثقافة بواشنطن كتابين جديدين باللغتين العربية والانجليزية، أحدهما بعنوان "التجارة والتقنية في شرق شبه الجزيرة العربية: رؤی جديدة مستندة على الدراسات الأثرية للخرز الحجرية" من تأليف الدكتور جوناثان مارك كينوير من جامعة ويسكونسون - مادیسون، الأمريكية، والآخر بعنوان "تطوير نموذج أولي لنظام رصد الغطاء الأرضي لرسم خارطة تغير الغطاء النباتي بجبال ظفار في سلطنة عمان" للدكتور کریستوفر سمول من مرصد لامونت دوهرتي الأرضي بجامعة كولومبيا باليسادس - نيويورك.

يبحث الكتاب الأول في موضوع التجارة والتقنية في عمان وبصورة أعم في شرق شبه الجزيرة العربية خلال الفترة الممتدة من الألفية الخامسة إلى الألفية الأولى قبل الميلاد.





وتركز الدراسة التي اجراها المؤلف جوناثان مارك كينوير بصورة رئيسية على إنتاج واستخدام الخرز الحجرية التي كانت تستخدم في التجارة المحلية أو مع الأقاليم الأخرى مثلبلوشستان ووادي السند وغوجرات في أقاليم باكستان الحديثة وغرب الهند.





أما الكتاب الاخر فهو "تطوير نموذج أولي لنظام رصد الغطاء الأرضي لرسم خارطة تغير الغطاء النباتي بجبال ظفار في سلطنة عمان" للدكتور کریستوفر سمول يهدف الى تطوير نظام رصد أولي لرسم خارطة تغير الغطاء الأرضي الناتج عن النشاطات البشرية في جبال ظفار.





وتشير الأدلة المروية والمصادر المتعددة إلى أن هناك زيادة في رعي الحيوانات في جبال ظفار الواقعة في جنوب عمان حيث يتسبب الرعي الجائر في جبال ظفار بتهديد محتمل لسحابة الغابات الفريدة والأنظمة البيئية للسهل العشبي في الهضاب ولأعشاب المنحدرات الأرضية وكذلك لسبل معيشة الرعاة الجبلين.