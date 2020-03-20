AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

بوابة الأزهر تنشر دروسا مصورة للطلاب في جميع المواد

الجمعة 20/مارس/2020 - 04:31 ص
بوابة الأزهر تنشر
بوابة الأزهر تنشر دروسا مصورة للطلاب في جميع المواد
Advertisements
محمد شحتة
نشرت بوابة الازهر، عددا من المحاضرات والدروس المصورة لطلاب المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية، ضمن الخطة الاستباقية التي وضعها الأزهر لمواجهة مستجدات فيروس كورونا.

كما نشرت بوابة الازهر، عددًا من الضوابط التنظيمية لمواجهة فيروس كورونا بمختلف قطاعات الأزهر الشريف، من ضمنها إعداد مادة علمية إلكترونية لجميع الصفوف، وإتاحتها على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية حال توقف الدراسة، إضافة إلى إعداد بنك أسئلة للشهادتين (الإعدادية والثانوية) الأزهرية، ونماذج إجاباتها، وإتاحتها للطلاب على موقع بوابة الأزهر.

وناشد قطاع المعاهد الأزهرية، ضرورة دخول جميع الطلاب على جروبات التواصل الاجتماعي "الواتساب" الخاصة بالمعلمين وكذلك صفحات المعاهد والمناطق الأزهرية وبوابة الأزهر لمتابعة ما ينشر عليها من شرح الدروس المتبقية خلال فترة تعليق الدراسة.

وأكد قطاع المعاهد الأزهرية، أن الامتحانات ستكون في موعدها وفي كامل المنهج.

وأشار إلى أن الطالب عليه أن يخطر المعهد باشتراكه في إحدى وسائل التواصل وتسجيل ذلك بالمعهد فورا ويقوم كل معهد بالتواصل مع المنطقة في ذلك بعد التأكد من المعهد باشتراك جميع الطلاب وإثبات ذلك.

وذكر قطاع المعاهد الأزهرية، أن فترة تعليق الدراسة سيتم استغلالها جيدا في تنفيذ نظام التعليم عن بعد حتى لا يتأثر الطلاب بتعليق الدراسة حرصا على مصلحتهم ومستقبلهم الدراسي.

لمشاهدة الحلقات التعليمية اضغط هنا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادتين الإبتدائية والإعدادية لعام 2020

احصل على نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية لعام 2020 بطريقتين.. الآن

فتح باب تلقي طعون الطلاب على نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

تنفيذًا لقرار الرئيس السيسي.. تعليق الدراسة بالأزهر أسبوعين بدءا من غدٍ

الأزهر يصدر قرارات جديدة في المعاهد والكليات بسبب فيروس كورونا

ترشيحاتنا

احتمالية مد فترة تعليق الدراسة بسبب كورونا .. وزير التعليم يوضح .. فيديو

وقعوا في الفخ.. مرتضى منصور: سعيد بـ قرار لجنة الاستئناف بشأن القمة

للاشتباه في إصابتها بـ كورونا.. شاب عشريني يعتدي بالضرب على امرأة حامل

التعليم تحسم مصير امتحانات الشهادات العامة والدبلومات الفنية

صورة تضع مروان خوري في مأزق وتدفعه للاعتذار

رسميا .. تعليق الصلاة في ساحات الحرمين الشريفين بدءًا من غدٍ الجمعة

AdvertisementS

تعرف على مصير امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل التعليمية الآن

العيال دى لازم تتحبس.. ريهام سعيد تستغيث بالمسئولين.. ماذا فعلوا

التعليم : إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للطلاب من ٣ ابتدائي إلى ٢ إعدادي

بعد طول انتظار.. تعرف على تفاصيل بيان وزير التعليم الآن

مفيش امتحانات السنة دي .. بشرى سارة من وزير التعليم للصفوف من 3 إبتدائي حتى 2 إعدادي

أهم الأخبار : قرارات غير مسبوقة فى التعليم .. ارتفاع حالات كورونا فى مصر .. خفض عقوبة كهربا

التعليم : المنصة الإلكترونية الجديدة تخدم 22 مليون طالب على مستوى الجمهورية

بعد إلغاء الامتحانات.. التعليم تحدد آلية النجاح فى سنوات النقل الابتدائية والإعدادية

بث مباشر .. وزير التعليم يحسم مصير الدراسة وموقف الامتحانات

شيخ الأزهر يعلن اتباع نفس الإجراءات التي أقرتها وزارة التربية والتعليم

منصة إلكترونية جديدة للتواصل بين الطلاب والمعلمين عبر هذا الرابط

وزير التعليم: وفرنا مكتبة إلكترونية بجانب بنك المعرفة المصري "EKB" لمساعدة الطلاب على المذاكرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب كورونا.. قرار صارم من وكيل لادا وبي واي دي الصينية بشأن إنتاج السيارات

بالبوت الشراشيب.. جويل مردينيان تثير الجدل بإطلالة غريبة

إصابة طفل عمره عامين بفيروس كورونا في أمريكا.. تعرف على التفاصيل