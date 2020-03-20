بوابة الأزهر تنشر دروسا مصورة للطلاب في جميع المواد

نشرت بوابة الازهر، عددا من المحاضرات والدروس المصورة لطلاب المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية، ضمن الخطة الاستباقية التي وضعها الأزهر لمواجهة مستجدات فيروس كورونا.





كما نشرت بوابة الازهر، عددًا من الضوابط التنظيمية لمواجهة فيروس كورونا بمختلف قطاعات الأزهر الشريف، من ضمنها إعداد مادة علمية إلكترونية لجميع الصفوف، وإتاحتها على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية حال توقف الدراسة، إضافة إلى إعداد بنك أسئلة للشهادتين (الإعدادية والثانوية) الأزهرية، ونماذج إجاباتها، وإتاحتها للطلاب على موقع بوابة الأزهر.





وناشد قطاع المعاهد الأزهرية، ضرورة دخول جميع الطلاب على جروبات التواصل الاجتماعي "الواتساب" الخاصة بالمعلمين وكذلك صفحات المعاهد والمناطق الأزهرية وبوابة الأزهر لمتابعة ما ينشر عليها من شرح الدروس المتبقية خلال فترة تعليق الدراسة.





وأكد قطاع المعاهد الأزهرية، أن الامتحانات ستكون في موعدها وفي كامل المنهج.





وأشار إلى أن الطالب عليه أن يخطر المعهد باشتراكه في إحدى وسائل التواصل وتسجيل ذلك بالمعهد فورا ويقوم كل معهد بالتواصل مع المنطقة في ذلك بعد التأكد من المعهد باشتراك جميع الطلاب وإثبات ذلك.





وذكر قطاع المعاهد الأزهرية، أن فترة تعليق الدراسة سيتم استغلالها جيدا في تنفيذ نظام التعليم عن بعد حتى لا يتأثر الطلاب بتعليق الدراسة حرصا على مصلحتهم ومستقبلهم الدراسي.



