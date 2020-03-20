التنمية المحلية تخصص رقم واتس للإبلاغ عن المخالفات

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن الحكومة المصرية تبذل مجهود كبير للحفاظ على صحة المواطنين من فيروس كورونا.

وكشف خالد قاسم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي إم سى المذاع على قناة دى ام سي تقديم الإعلامي رامي رضوان، أن الحملات حاليا في الشوارع وأن الدولة تضرب بيد من حديد على يد المخالفين.





وكشف قاسم أن الدولة خصصت خدمة صوتك مسموع لتلقى الشكاوى من إقامة الأفراح ومراكز الدروس الخصوصية والمولات والمقاهى وخصصت رقم واتس آب 01150606783 لتلقى الشكاوى.







