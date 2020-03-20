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التنمية المحلية تخصص رقم واتس للإبلاغ عن المخالفات

الجمعة 20/مارس/2020 - 02:13 ص
كورونا
كورونا
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البهي عمرو
قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن الحكومة المصرية تبذل مجهود كبير للحفاظ على صحة المواطنين من فيروس كورونا.
وكشف خالد قاسم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي إم سى المذاع على قناة دى ام سي تقديم الإعلامي رامي رضوان، أن الحملات حاليا في الشوارع وأن الدولة تضرب بيد من حديد على يد المخالفين.

وكشف  قاسم أن الدولة خصصت خدمة صوتك مسموع لتلقى الشكاوى من إقامة الأفراح ومراكز الدروس الخصوصية والمولات والمقاهى وخصصت رقم واتس آب  01150606783 لتلقى الشكاوى.

كما أكد الدكتور أحمد القاضي، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أنه حتى هذه اللحظة لم تأمر وزارة الأوقاف بإغلاق المساجد ومنع صلاة الجمعة مؤكدا أنه اذا تم اكتشاف ما يدعو لمنع صلاة الجمعة ستقوم الوزارة بذلك. 

وأضاف القاضي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كل يوم عبر فصائية on e أنه اذا كان هناك بعض المواطنين مصابين بنزلات البرد عليهم عدم الذهاب إلى المسجد كاجراء احترازي ووقائي وحماية للجميع. 

وتابع المتحدث بأسم وزارة الأوقاف أنه من الواجب على أي شخص مصاب بالكورونا عدم الذهاب إلى المسجد مؤكدا أنه اذا ذهب لأداء الصلاة بالمسجد فهو آثم.

وأشار الدكتور أحمد القاضي أنه لا حرج على أي شخص يؤدي الصلاة بالمنزل في ظل الظروف الراهنة ومن الممكن أن يؤدي الصلاة مع أهل بيته. 

ونبّه الوزير على جميع الخطباء بألا يزيد وقت خطبة الجمعة عن خمس عشرة دقيقة بأية حال، مع عدم الإطالة في سائر الصلوات، والأخذ بأيسر المذاهب فيها.. مع الالتزام التام بموضوع خطبة الجمعة: الأسباب الظاهرة والباطنة لرفع البلاء ووجوب طاعة ولي الأمر، وعدم الانسياق خلف الشائعات.



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