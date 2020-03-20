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ثقافة

"بوسعي أن أقول".. ديوان جديد عن دار الآن

الجمعة 20/مارس/2020 - 09:01 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
أصدرت دار الآن للنشر والتوزيع، مؤخرا  ديوان "بوسعي أن أقول"،  وهو الإصدار الشعري الأول للشاعر الشاب لبيد العامري.

تضمن الإصدار الجديد ٩١ نصًا، ورسم لوحة غلافه الفنان التشكيلي حسين بن عبيد البلوشي، وتم تدشينه ضمن فعاليات معرض مسقط الدولي  للكتاب في نسخته 25 .

تصدر الإصدار نص أهداه المؤلف الى والده الشاعر والإعلامي مبارك العامري يقول:
عَلى الشاطِئِ
يَحْتَضِنُ البَحْرُ
وُجوهَهَم
مُوَلِّينَ ظُهورَهَم
للحَياة ..
يَهيمُ المُغْتَرِبُ
بَحْثًا عَنْ وَطَنٍ
في هذا الأُفُقِ البَعيد ..
وَتقولُ المَرْأَةُ الحَسْناءُ 
لَيْتَني حُرَّةٌ ، طَليقَةٌ
كَهذا النَّسيمِ العَليل ..
وَرَجُلُ دينٍ
بِمِسْبَحَتِهِ
ولِحيَتِهِ الكَثَّةِ
يُرَفْرِفُ عالِيًا
مَعَ الأَوْلِياءِ الصَّالِحين ..
وَالمَهْمومُ
يَقْطِفُ مِنْ روحِ
البَحْرِ الصافِيَةِ
نَوارِسَ بَيْضاء ..
وَعَلى مَقْرُبَةٍ مِنْهُمْ
ثَمَّةَ شَخْصٌ
يَنْسِجُ مِنْ هذِهِ الأَحْداثِ
قَصيدَةً زَرْقاءَ ..
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