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تكنولوجيا

مميزات بالجملة فى شاومي Redmi K30 Pro..تعرف عليها..فيديو

الجمعة 20/مارس/2020 - 08:01 ص
شاومى Redmi K30
شاومى Redmi K30 Pro
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كريم جمال
بدأت شركة شاومى الصينية تسريب بعض المواصفات والمميزات عن أحدث أيقوناتها وهى Redmi K30 Pro، حيث كشفت عن أول فيديو دعائى قصير تستعرض فيه تصميم الهاتف المميز، والذى كان من المفترض أن يتم الكشف عنه لمؤتمر برشلونة للهواتف الذكية، إلا أن كل ذلك تم الغاءه بسبب تفشى فيروس كورونا.

وبحسب جى إس إم آرينا التقني، يأتي Redmi K30 Pro بنظام تبريد أكبر وأقوى من المتواجد فى النسخة الأخرى من هواوى V30 Pro، فهو مصمم للألعاب لأقصى درجة، وهو ما اتضح من تجربة ممارسة اللعب عليه لمدة ساعة و ظل الهاتف بدرجة حرارة أقل من منافسه هاتف Honor V30 Pro بنسبة 3 درجات.

Redmi K30 Pro will sport a 60Hz notchless screen, new color option confirmed

وظهر أيضًا Redmi K30 Pro فى إعلان دعائى عن فيلم Fast and Furious 9 باللون الأزرق، وبحسب توقعات العديد من الخبراء سيظهر الهاتف بالشعار الرسمي لسلسلة أفلام الأكشن الشهيرة.

وزودت شاومى هاتفها بمعالج من نوع Snapdragon 865 مع شاشة تعمل بتقنية عرض 60 هيرتز فى الثانية، ونظام تصوير بكاميرا أساسية رباعية، وأخرى أمامية متحركة بموتور مخصص لذلك، الأمر الذى يوفر شاشة كاملة من نوع AMOLED بدون أى حواف أو نوتش.

بالإضافة لذاكرة وصول عشوائى بتقنية LPDDR5، وذاكرة تخزين داخلية متطورة من نوع UFS 3.1، وسيمكن الحصول عليه فى 3 ألوان هى الفيروزى  والأبيض و الزهرى.



مميزات بالجملة فى شاومي Redmi K30 Pro..تعرف عليها..فيديو
مميزات بالجملة فى شاومي Redmi K30 Pro..تعرف عليها..فيديو
مميزات بالجملة فى شاومي Redmi K30 Pro..تعرف عليها..فيديو
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