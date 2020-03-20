6 عبارات تحذيرية داخل سيارتك اهتم بها

يوجد بعض العبارات التحذيرية المكتوبة على بعض أجزاء السيارة يغفل عنها كثير من الناس رغم أهميتها.

ونوضح فيما يلي بعض أهم هذه العبارات وما تشير إليه:

1- خزان الوقود:

يوجد عبارات تحذيرية موجودة على باب خزان الوقود نادرا ما يقرأها البعض وبها إرشادات مهمة جدا للحفاظ على سلامة السيارة وتلك العبارات تحذر من ترك باب خزان الوقود مفتوح بالاضافة للتحذير من ملئ خزان الوقود بشكل زائد

2-فرن المحرك:

هناك جملة تحذيرية على جزء من المحرك تسمى "الفرن" بسبب درجة ارتفاعها العالية جدا.

ويقوم هذا الجزء بامتصاص العادم الناتج من عملية الاحتراق قبل أن يجمعه وينقله من المحرك إلى أنابيب العادم.

3-مروحة التبريد:

وظيفة المروحة هي دفع الهواء لتبريد الماء الموجود في السيارة من أجل خفض درجة حرارة المحرك.

وهناك علامة تحذيرية على سطح المروحة تحذر من وضع اليدين في هذه المنطقة في حالة عمل السيارة لأن ذلك قد يتسبب في إصابات خطيرة لليدين.

4-مضخة المياه:

مضخة المياة مصنوعة عادة من المعدن سواء ألومنيوم أو نحاس وتعمل على تبريد الموتور ودائما ما يكتب تحذير على غطاء المضخة بعدم الاقتراب منها خاصة في حالة أن المحرك يعمل أو أنه لا يزال ساخنا بسبب الارتفاع الشديد في درجة حرارة المياه والتي ربما تتسبب في حروق.

5-أبواب السيارة:

من أشهر العبارات التحذيرية في السيارة الموجودة على الأبواب خاصة التي تمتلك ميزة غلق الباب لأمان الأطفال.

6-المرايا الجانبية:

نرى دائما جملة مكتوبة على المرايات الجانبية بأنها لا تظهر الأجسام بحجمها الطبيعي وأن المسافات في الحقيقة أقرب مما تراه في المرآة.