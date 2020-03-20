صحفي مصري بإيطاليا: الوضع سيئ للغاية والجميع بالمنازل وعودتي إلى مصر في علم الغيب

كشف أحمد صبري الصحفي والمراسل المصري المتواجد حاليا بمدينة ميلانو الإيطالية عن الوضع الحالي بعد تفشي فيروس كورونا.

قال صبري في تصريحات خاصة لصدى البلد أن الوضع سيء للغاية والجميع في منازلهم دون تحرك نهائيا ولكن خدمات التوصيل للمنازل متوفرة.

وأضاف ان الجميع يعمل لخدمات المواطنين .. الجزار والماركت والأطعمة وغيرها.

وحول الرجوع الى مصر أكد أنه فى علم الغيب .

وعن إصابة 2000 طبيب ايطالى بسبب كورونا أوضح أنه وفقا للاحصائيات الرسمية هم من الأطباء و الممرضين 13 فقط .

فيما أعلنت السلطات الإيطالية، اليوم الخميس، وفاة 427 شخصا في أنحاء البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وأشارت إلى أن الوفيات الناجمة في فيروس كورونا ترفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 3405 حالات.





وأشارت إلى أنه تم تسجيل 4480 إصابة جديدة، ليرتفع عدد المصابين في البلاد إلى 41035 مصابا، شفي منهم 4440.





جدير بالذكر أن تقارير إحصائية في إيطاليا ذكرت أن نحو 1% من مجمل ضحايا فيروس كورونا المستجد في البلاد لم يكونوا مصابين بأمراض أخرى.