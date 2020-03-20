أبرز فيديوهات التوك شو.. الأوقاف تكشف حقيقة منع صلاة الجمعة بسبب كورونا .. وأحمد موسى: هذه المرحلة الدراسية لن تخضع لامتحانات نهاية العام





أكد الدكتور أحمد القاضي، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أنه حتى هذه اللحظة لم تأمر وزارة الأوقاف بإغلاق المساجد ومنع صلاة الجمعة مؤكدا أنه اذا تم اكتشاف ما يدعو لمنع صلاة الجمعة ستقوم الوزارة بذلك.





وأضاف القاضي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كل يوم عبر فصائية on e أنه اذا كان هناك بعض المواطنين مصابين بنزلات البرد عليهم عدم الذهاب إلى المسجد كاجراء احترازي ووقائي وحماية للجميع.













قال طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن نظام التعليم الحالي يمكننا التوصل إلى نتائج جيدة في التعليم، وبعد إنتهاء أزمة كورونا سيتم استمرار العمل بـ المنصة الرقمية والمكتبة الرقمية.





وأضاف شوقي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" من الممكن ان يتغير شكل الامتحانات عن الشكل المألوف".









قال طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن وزارة الصحة هي التي تحدد استمرار تعليق الدراسة بسبب فيروس كورونا .





وأضاف شوقي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"ما نشاهده يقول أنا بحاجة إلى المزيد من الوقت للحد من انتشار فيروس كورونا وعلينا تقليص أعداد المصابين"، ولا اعتقد العودة للدراسة بعد أسبوع من الآن ونحن نخطط لأسوء سيناريو ممكن".













قال الإعلامي أحمد موسى، إن الصين قامت بتطهير الشوارع في ووهان الصينية التي تعتبر بؤرة انتشار فيروس كورونا.





وأضاف موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الصين اتخذت إجراءات وقائية والجميع التزم بها مما أدى إلى انخفاض أعداد المصابين بفيروس كورونا.



