أبرز فيديوهات التوك شو.. الأوقاف تكشف حقيقة منع صلاة الجمعة بسبب كورونا .. وأحمد موسى: هذه المرحلة الدراسية لن تخضع لامتحانات نهاية العام

أكد الدكتور أحمد القاضي، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أنه حتى هذه اللحظة لم تأمر وزارة الأوقاف بإغلاق المساجد ومنع صلاة الجمعة مؤكدا أنه اذا تم اكتشاف ما يدعو لمنع صلاة الجمعة ستقوم الوزارة بذلك.
وأضاف القاضي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كل يوم عبر فصائية on e أنه اذا كان هناك بعض المواطنين مصابين بنزلات البرد عليهم عدم الذهاب إلى المسجد كاجراء احترازي ووقائي وحماية للجميع.
قال طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن نظام التعليم الحالي يمكننا التوصل إلى نتائج جيدة في التعليم، وبعد إنتهاء أزمة كورونا سيتم استمرار العمل بـ المنصة الرقمية والمكتبة الرقمية.
وأضاف شوقي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" من الممكن ان يتغير شكل الامتحانات عن الشكل المألوف".
قال طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن وزارة الصحة هي التي تحدد استمرار تعليق الدراسة بسبب فيروس كورونا .
وأضاف شوقي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"ما نشاهده يقول أنا بحاجة إلى المزيد من الوقت للحد من انتشار فيروس كورونا وعلينا تقليص أعداد المصابين"، ولا اعتقد العودة للدراسة بعد أسبوع من الآن ونحن نخطط لأسوء سيناريو ممكن".
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الصين قامت بتطهير الشوارع في ووهان الصينية التي تعتبر بؤرة انتشار فيروس كورونا.
وأضاف موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الصين اتخذت إجراءات وقائية والجميع التزم بها مما أدى إلى انخفاض أعداد المصابين بفيروس كورونا.
قال الإعلامي أحمد موسى، إن قناة الجزيرة الإرهابية عدو واضح للدولة المصرية ويهتم بنشر أخبار فيروس كورونا عن مصر فقط ويبرزها بطريقة تشوه تعامل مصر المثالي مع الفيروس.
وأضاف موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن قناة الجزيرة قررت بث سمومها لاستهداف مصر عن طريق تداول اخبار فيروس كورونا بطريقة تنفذ أجندتها".
طمأن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، على السلع الأساسية، مؤكدا "وفرنا استهلاكنا من السلع من شهر يناير".
وأضاف المصيلحي، في حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "التاسعة"، المذاع عبر شاشة "القناة الأولي" المصرية، مساء أمس الأربعاء، أن احتياطي مصر من الزيوت في أعلى معدل على الإطلاق، ويكفي 4.7 أشهر كمخزون استراتيجي، متابعا أن هذه هى السعة القصوى التي من الممكن الوصول لها في تخزين الزيوت في مصر, وهذا معدل لم أراه من قبل، فضلا عن وجود احتياطي من القمح يكفي لمدة 6 أشهر، مردفا: "لو العالم كله قفل عندنا مخزون من القمح والعيش متوفر والمكرونة وكل المكونات المشتقة من الدقيق.
قال الإعلامي أحمد موسى، إن وزير التربية والتعليم أصدر قرارات لحسم مصير امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب المدارس هذا العام بالتزامن مع تعليق الدراسة في المدارس منعا لانتشار فيروس كورونا.
وأضاف الإعلامي احمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الدولة المصرية تتخذ تلك القرارات من اجل منع تواجد المواطنين في الشوارع والتخفيف على أبنائنا الطلاب".
أكد الفنان أحمد صلاح حسني أنه على الرغم من وجود فيروس كورونا إلا اننى في حاجة إلى أن أقوم بعملي خاصة أنه سيكون هناك عمل درامي خلال شهر رمضان 2020، مؤكدا انه مثل جميع المصريين لديه قلق من الفيروس.
وأضاف حسني خلال وجوده ضيفا ببرنامج كل يوم عبر فضائية on e أنه يخاف على عائلته وأهله أكثر من نفسه مشيرا إلى انه على الرغم من ذلك لديه ثقة في أن تلك الأزمة ستجعل الشعب المصري أقوى.