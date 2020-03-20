وقعوا في الفخ.. مرتضى منصور: سعيد بـ قرار لجنة الاستئناف بشأن القمة

أعرب مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن سعادته بـ قرارات الاستئناف مشددا أنهم وقعوا في " الفخ "





وأضاف منصور في تصريحات لبرنامج " زملكاوي " أن لجنة الاستئناف سبق وان صرحت أنها لا تجد وقتا للاجتماع فكيف تم صدور القرار بشكل مفاجئ.





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وتابع أن لجنة الاستئناف وقعت في الفخ نظرا لعدم التحقيق مع مسؤولي الزمالك وفقا للوائح مشددا أنه حتى في حال تم التحقيق " اونطه " فكان من الصعب ان يربح الزمالك القضية بشأن انسحابه من مباراة القمة.





وأكمل رئيس نادى الزمالك أن وجود لجنة التظلمات داخل اتحاد الكرة يفقدها مصداقيتها وشفافيتها.





وتابع أنه الآن اصبح الامر بسيط و سيتمكن من الفوز بالقضية مشددا أنه كان متخوف من ان يتم دعوة أي من مسؤولي النادي للتحقيق لأن في هذه الحالة سيكون الأمر حرج بالنسبة للزمالك .





وتايع مرتضى منصور أن لجنة الاستئناف كان يحب أن تتناقش مع مسؤولي الزمالك في سر عدم وصول الفريق لملعب استاد القاهرة لخوض مباراة القمة .



