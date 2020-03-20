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رياضة

مرتضى منصور يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك وصدمة للاعبي الفريق

الجمعة 20/مارس/2020 - 03:49 ص
مرتضي منصور
مرتضي منصور
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ياسمين تيسير
زف مرتضى منصور رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك بشرى سارة لجماهير الفريق حيث أكد أنه سيتم تجديد عقد حازم إمام نجم الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأضاف  منصور في تصريحات لبرنامج " زملكاوي " أنه لن يجدد عقد أي لاعب آخر خلال الفترة الحالية حتى في حال تألق أيهم مشددا أن الزمالك يختلف عن باقي الأندية ولن يجدد عقد اللاعب سوى مع قرب انتهاء عقده.

وتابع مرتضى منصور أن تألق اللاعب داخل الملعب هو أمر طبيعي ولا يجوز أن يتم تعديل أي عقد نظرا لهذا التألق.

وأكمل  أنه اضطر لـ تجديد عقد محمود علاء نجم الفريق نظرا لقرب انتهائه. 

وطالب رئيس نادي الزمالك الإعلام الرياضي بالكف عن نشر أخبار كاذبة عن النادي .
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