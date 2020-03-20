ده أقل شي.. أول تعليق من سعد سمير بعد إطلاقه لمبادرة تحدي الخير.. فيديو

علق سعد سمير لاعب النادي الأهلى، على تحدي الخير بمبادرة جمعية رسالة للتكفل بأكبر عدد من الأسر، مردفا: "ده أقل شيء يتم تقديمه لأهالينا في الظروف التي نعيشها خلال الفترة الأخيرة".
وتابع سمير خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة "الأولى المصرية"،:"تحدى الخير تفل حتى الآن بـ 1000 أسرة وفيه استجابة كبيرة من نجوم وفنانين وأتمنى من ربنا القبول".
وأوضح: "الهدف من المبادرة كان تعويض كل من تضرورا في عملهم بسبب فيروس كورونا، مضيفا:"فيه ناس دفعت كاش على طول ما اتأخروش يعني".
وقال سعد سمير، فى فيديو بثه عبر صفحته على تويتر، إنه اتفق مع جمعية رسالة على التكفل بأكبر عدد من الأسر من كل لاعب على أن تكن البداية بـ20 أسرة. وأوضح سعد أنه يتحدى زملائه فى الأهلى والزمالك كل من وليد سليمان وشريف إكرامى ومحمود تريزيجيه وكريم نيدفيد ومحمود علاء وطارق حامد.