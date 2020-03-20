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مرأة

لمواجهة الأفورة.. الرجال يتحدون الماميز بجروب البابيز

الجمعة 20/مارس/2020 - 05:41 ص
صدى البلد
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رشا عوني
دشن مجموعة من الرجال رواد مواقع التواصل الاجتماعي جروب جديد على فيسبوك يحمل اسم جروب البابيز لمواجهة جشع وافورة جروبات الماميز وذلك بحسب ما أسموه الرجال مؤخرا.

ويهدف جروب البابيز الجديد الذي يقتصر على الرجال فقط، إلى مواجهة المعلومات والشائعات التي يتم تداولها مؤخرا على جروبات الماميز الشهرية والتي أصبحت مصدر معلومات كل الأمهات بشكل يومي.

ممنوع السياسة
من أبرز الأسس التي يعتمد عليها جروب البابيز هو عدم مناقشة الأمور السياسية بشكل نهائي سواء بالسلب أو بالإيجاب

ممنوع دخول الماميز
فهذا الجروب مخصص فقط للرجال ولا يسمح لأي إم بالانضمام الجروب .

خلال ساعات قليلة من تدشين جروب البابيز، انضم له عدد كبير من الرجال على فيسبوك ومازال العدد يتزايد مع مرور الوقت خاصة مع ما يعانيه الرجال  للاستماع يوميا لمعلومات مغلوطة من زوجاتهم يتم تداولها على جروبات الماميز.
لمواجهة الأفورة.. الرجال يتحدون الماميز بجروب البابيز
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