بسبب كورونا .. إنجي علي تعقم الإستوديو قبل بدء حلقتها .. فيديو

ظهرت الإعلامية إ نجي علي في فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام أثناء تعقيم الاستديو باذاعة نجوم اف ام حيث تقدم برنامجا الاسبوعي " أسرار النجوم".





واستخدمت انجي علي في الفيديو مطهر الكحول لتطهير الكرسي مع التزامها بارتداء القفازات البلاستيكية.





وأبدى متابعو إنجي علي إعجابهم بهذا الفيديو الذي يساهم في زيادة الوعي لدى المصريين باتخاذ اعلى درجات من تنفيذ تلك الإجراءات الوقائية التي نصت عليها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة.



