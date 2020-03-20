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فن

بسبب كورونا .. إنجي علي تعقم الإستوديو قبل بدء حلقتها .. فيديو

الجمعة 20/مارس/2020 - 05:34 ص
انجي علي
انجي علي
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شروق ابراهيم
ظهرت الإعلامية إنجي علي في فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام أثناء تعقيم الاستديو باذاعة نجوم اف ام حيث تقدم برنامجا الاسبوعي " أسرار النجوم". 

واستخدمت انجي علي في الفيديو مطهر الكحول لتطهير الكرسي مع التزامها بارتداء القفازات البلاستيكية. 

وأبدى متابعو إنجي علي إعجابهم بهذا الفيديو الذي يساهم في زيادة الوعي لدى المصريين باتخاذ اعلى درجات من تنفيذ تلك الإجراءات الوقائية التي نصت عليها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة. 

برنامج أسرار النجوم تقدمه إنجي علي الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة مساءً.
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