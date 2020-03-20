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محافظات

حملات مكثفة لغلق المقاهي والمطاعم بالأقصر.. صور

الجمعة 20/مارس/2020 - 02:51 ص
صدى البلد
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شمس يونس
شنت سلطات مدينة الأقصر، بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق بقيادة المقدم أشرف أبو الفتوح مدير الإدارة والدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالأقصر والمهندس نشأت عدلي مدير الإدارة الهندسية وأحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية بمجلس مدينة الأقصر  ، حملة موسعة على المقاهي والمولات التجارية والمطاعم والمراكز التجارية لتنفيذ قرار رئيس الوزراء بالغلق يوميا من 7 مساء لـ 6 صباحا، حتى 31 مارس الجارى. 

وجابت حملات ليلية، شوارع مدينة الأقصر بمنطقة حي جنوب ووسط وجارى الآن تنفيذ قرارات الغلق بمنطقة حي شرق ، للتأكد من تطبيق قرار الغلق واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف للقرار، وجرى التنبيه على أصحاب المقاهي والمطاعم بإغلاق المحلات فورا ومنع جلوس المواطنين منعا لتطبيق قرار الغرامة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كان مجلس الوزراء، قد أعلن أن قرارات رئيس الوزراء بشأن تحدد مواعيد إغلاق الأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب وغلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية، من 7 مساء إلى 6 صباحا حتى 31 مارس.
حملات مكثفة لغلق المقاهي والمطاعم بالأقصر.. صور
حملات مكثفة لغلق المقاهي والمطاعم بالأقصر.. صور
حملات مكثفة لغلق المقاهي والمطاعم بالأقصر.. صور
حملات مكثفة لغلق المقاهي والمطاعم بالأقصر.. صور
حملات مكثفة لغلق المقاهي والمطاعم بالأقصر.. صور
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