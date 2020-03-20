حملات مكثفة لغلق المقاهي والمطاعم بالأقصر.. صور

شنت سلطات مدينة الأقصر، بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق بقيادة المقدم أشرف أبو الفتوح مدير الإدارة والدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالأقصر والمهندس نشأت عدلي مدير الإدارة الهندسية وأحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية بمجلس مدينة الأقصر ، حملة موسعة على المقاهي والمولات التجارية والمطاعم والمراكز التجارية لتنفيذ قرار رئيس الوزراء بالغلق يوميا من 7 مساء لـ 6 صباحا، حتى 31 مارس الجارى.





وجابت حملات ليلية، شوارع مدينة الأقصر بمنطقة حي جنوب ووسط وجارى الآن تنفيذ قرارات الغلق بمنطقة حي شرق ، للتأكد من تطبيق قرار الغلق واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف للقرار، وجرى التنبيه على أصحاب المقاهي والمطاعم بإغلاق المحلات فورا ومنع جلوس المواطنين منعا لتطبيق قرار الغرامة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



