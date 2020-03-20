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محافظات

"تعيلب" ينفي وجود حالات وفاة في بورسعيد بسبب فيروس كورونا

الجمعة 20/مارس/2020 - 03:10 ص
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
نفى الدكتور عادل تعيلب، مدير فرع الرعاية الصحية في منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، منذ قليل، الصورة التي يتم تداولها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ومكتوب عليها وقوع حالات وفاة بسبب فيروس كورونا بإحدى مستشفيات المحافظة.

وأكد "تعيلب"، أن المنشور الذي تم تداوله ليس له أساس من الصحة، ولا توجد ثمة حالات وفاة بسبب فيروس كورونا داخل مستشفيات بورسعيد، مشيرا إلى أنه يتم اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة تجاه كل الحالات المشتبه فيها.

وأوضح الدكتور عادل تعيلب، أن وزارة الصحة وضعت تدابير يتم اتباعها بكافة المستشفيات في حالة ظهور أية أعراض على أي مريض، لافتا إلى أنه لم ترصد بورسعيد أية حالات سوى لمواطن هندي الجنسية وتم نقله لمستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية.

وشدد مدير فرع الرعاية الصحية ببورسعيد، على الانسياق وراء الشائعات أو تداولها، حيث سيتم محاسبة كل من تسول له نفسه زعزعة أمن وأمان المواطن، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن أية حالات يتم تأكد إصابتها من خلال وزارة الصحة التي تتعامل مع الأمور بكل شفافية.

وناشد "تعيلب"، أهالي بورسعيد، اتخاذ كل التدابير اللازمة للوقاية من انتشار هذا الفيروس والتزام المنازل الا للضرورة فقط، والحرص على عدم التواجد بأية تجمعات، والاهتمام بالنظافة الشخصية والمنزلية والعامة.
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