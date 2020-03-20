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بنك مصر: قرار تأجيل الأقساط يشمل الإسكان الاجتماعي.. فيديو

الجمعة 20/مارس/2020 - 03:08 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال محمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن البنك المركزي قرر تخفيض الفائدة 3 %  وكان من المفترض تقليل فوائد الشهادات الـ 12% ولكن بنكي مصر والأهلي لم يخفضا الفائدة  وستظل فوائد الشهادات 12 % كما هي.

وأضاف الإتربي  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي  برنامجه " التاسعة " المذاع على قناة " مصر الأولى"، أنه سيتم طرح شهادة جديدة يوم الأحد المقبل لمدة عام واحد بعائد شهري بفائدة 15 %  لدعم المودعين الأفراد .

وتابع محمد الاتربي:" بنكا مصر والأهلي  سوف يقومان بالمساهمة  بـ 3 مليارات جنيه  من أجل ضخها في البورصة لإنعاش البورصة المصرية بشراء أسهم في ظل ظروف الاقتصاد  العالمي".

وأكمل الاتربى:"  تخفيض سعر الفائدة لدعم المتعثرين والقطاع الصناعي  ونحن نساند قطاع الصناعة في هذه الفترة".

وأشار  إلى أن قرار تأجيل الأقساط يشمل الإسكان الاجتماعي، لافتا إلى أنه سيتم إضافة الفوائد الخاصة بفترة تأجيل الأقساط على إجمالي القرض.
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