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اقتصاد

الجمارك السعودية: إيقاف تصدير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والأجهزة الطبية

الجمعة 20/مارس/2020 - 09:01 ص
الجمارك السعودية
الجمارك السعودية
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وكالات
أصدرت الجمارك السعودية اليوم تعميمًا على جميع منافذها الجمركية (البرية والبحرية والجوية) بإيقاف تصدير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والأجهزة الطبية، وذلك تنفيذًا لتوصيات اللجنة الوزارية الخاصة باتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة لمنع تفشي فيروس "كورونا" الجديد (Covid-19).

وتضمنت إيقاف هذه المنتجات وما أُعلن عنه سابقًا حيال إيقاف تصدير جميع المنتجات والمستلزمات والتجهيزات الطبية والمخبرية المستخدمة للكشف أو الوقاية من الفيروس التي تشمل (الألبسة الواقية، الأقنعة الطبية، البدل الطبية المغلِفة للجسم، النظارات الطبية الواقية، والأقنعة الطبية للوجه).

وأوضحت الجمارك السعودية أن إيقاف تصدير جميع هذه المنتجات والمستلزمات يأتي توفيرًا لأقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، وحفاظًا على الصحة العالمية.
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