الأمم المتحدة: الركود الاقتصادي العالمي قادم لا محالة

حذر الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريس" اليوم، من ركود عالمي "شبه حتمي"، لافتا إلى أن الاستجابات الوطنية لجائحة فيروس كورونا لن تعالج النطاق العالمي للأزمة وتعقيداتها.





وقال "غوتيريس" في مؤتمر صحفي: "هذه لحظة تستدعي تحركا منسقا وحاسما ومبتكرا على صعيد السياسات من الاقتصادات الرئيسية في العالم.. نحن في وضع غير مسبوق والقواعد العادية لم تعد مجدية، مضيفا أن ركودا عالميا - قد يكون ذا أبعاد قياسية - أصبح شبه حتمي".





ويواصل فيروس كورونا المستجد إلحاق أضرار جسيمة بالاقتصاد العالمي، حيث تستمر الأسهم والعملات بالهبوط، إلى جانب تضرر أسعار النفط.





وأعلنت منظمة العمل الدولية، منذ أيام، أن وباء كورونا سيؤدي إلى خسارة عدد كبير من الأشخاص لوظائفهم، وقد يصل هذا العدد إلى 25 مليونا في العالم، وفي الأسواق المالية، هوت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة "وول ستريت" الأميركية مجددا بنهاية الأسبوع.