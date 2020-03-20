ليس بنك المعرفة فقط.. وزير التعليم يزف بشرى جديدة للطلاب.. فيديو

قال طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، إنه لم ولن يتم حذف أي جزء من أي منهج في أي مرحلة دراسية ومن يصنع المناهج على علم بتراكم تلك المناهج والتي ترتبط مع المراحل الدراسية كلها .





وأشار شوقي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة "مصر الأولى"، إلى أن الوزارة وفرت مكتبة إلكترونية بجانب بنك المعرفة المصري «EKB» لمساعدة أبنائنا الطلاب على المذاكرة تضم مختلف المناهج الدراسية الكاملة للصفوف، بداية من رياض الأطفال (kg) وصولًا إلى المرحلة الثانوية، باللغتين العربية والإنجليزية، متاح لجميع الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين الاطلاع عليها.





وتابع:" جدول امتحانات التعليم الفني تم إقراره وامتحانات الصف الاول والثاني الفني سيكون مشابه لما يحدث في التعليم العام لأننا لن نقدر جلب الطلاب في لجان في المدارس".





وأكمل وزير التربية والتعليم:" منصة التواصل الرقمية بين المعلم والطالب متواجدة في 55 ألف مدرسة و12 مرحلة دراسية في حوالي 120 مادة وتواجد 6.5 مليون فصل افتراضي".





ولفت الوزير إلى أن نظام الدمج وذوي الاحتياجات الخاصة سيخضعون إلى امتحانات بطريقة المشروعات في جميع سنوات النقل.



