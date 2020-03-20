مرتضي منصور: سيتم خصم جزء من مستحقات لاعبي الزمالك المشاركين بتحدي الخير

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك أنه قرر خصم جزء من مستحقات لاعبي الفريق الذين خاضوا في تحدي الخير للتكفل بعدد من العائلات في ظل الأزمة الحالية بسبب فيروس كورونا





وأضاف منصور في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت " أن لاعبي الفريق من المقرر أن يحصلوا يوم الأحد المقبل على جزء من مستحقاتهم وسيتم سؤال كل لاعب عن المبلغ الذي يرغب في التبرع به وسيرسل المبلغ كامل لـ بيت الخير المصري.





وتابع رئيس نادى الزمالك أنه لا يقبل أن يزايد كل لاعب على الآخر في الخير مشددا أن الاعلان عن التكفل بـ 40 أسرة لا يعني بالضرورة ضمان وصول التبرعات لمستحقيها.









وأضاف أنه سيرسل لـ بيت الخير لتحديد الجهة التي بحاجة للدعم سواء من متضرري كورونا او متضرري السيول.





أما عن عقوبة لجنة الانضباط بشأن محمود عبد الرازق شيكابالا نجم الفريق فأكد أن اللاعب تعرض لهتافات مسيئة من الصعب ان يتحملها اي شخص وما قام به رد فعل طبيعي ولم يسيء لاي من جماهير الاهلي.



