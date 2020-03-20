تهديد من بيراميدز للموافقة على الرحيل للزمالك.. قفشة يكشف مفاجآت في كواليس انضمامه للأهلي

كشف محمد مجدي قفشة نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي عن كواليس انضمامه لـ الفريق قادما من بيراميدز مشددا أن مسئولي فريقه وقتها طلبوا منه الانتقال للزمالك.

وأضاف قفشة في تصريحات لقناة " أون تايم سبورت " أن بيراميدز كان يرغب في مبادلته بـ ابراهيم حسن نجم الزمالك ولكنه رفض تماما الانضمام للفريق الأبيض حيث أنه ينتمي للأهلي منذ صغره.





وتابع قفشة أن مسئولي بيراميدز هددوه بـ عدم الحصول على الجزء المتبقي من مستحقاته في حال اصراره على رفض الانضمام للزمالك مشددا أن ديسابر المدير الفني للفريق وقتها حرمه من المشاركة في مران الفريق نظرا لرفضه.









وأكمل أن الأهلي دخل في مفاوضات جادة مع بيراميدز لضمه حيث انه انتظر 4 ساعات خارج اتحاد الكرة لحين إتمام الاتفاق وفي النهاية مسئولو الأهلي بالدخول لمقر النادي في الجزيرة للتوقيع على العقود.





وتابع قفشة أن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في الأهلي أخبره أن النادي يرغب في ضمه منذ أن كان لاعبا في نادي الرجاء المطروحي مشددا أن وجوده في المارد الأحمر هو حلمه منذ الصغر ونعمه كبيره يحسده عليها الجميع ويجب ان يحافظ على وجوده به.



