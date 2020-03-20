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اقتصاد

مصر للسياحة: تراجع كبير في نسب الإشغالات بالفنادق التابعة .. وننتظر قرار موسم الحج

الجمعة 20/مارس/2020 - 06:27 ص
سامح سعد رئيس شركة
سامح سعد رئيس شركة مصر للسياحة
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علياء فوزى
قال سامح سعد، رئيس شركة مصر للسياحة إحدى شركات القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، إن القطاعات الاقتصادية وخاصة السياحة تمر بأزمة طاحنة نتيجة انتشار فيروس كورونا فى العالم وتوقف رحلات الطيران فى اغلب الدول.

وأضاف سعد ، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"أنه فى ظل سرعة انتشار كورونا لا أحد قادر على توقع القادم فكل يوم تتغير الخطط وفقا لمعطيات الجديدة و بالتالى غير قادرين على حصر الخسائر الناجمة عن تلك الازمة التي تعصف بالعالم.

تابع "خسائر القطاع السياحي ستحدد طبقا لمدة توقف حركة الطيران وفتح الحدود بين الدول ".

وحول حجوزات موسم الحج وأوضح سعد ، أنه غير واضحة اقامة موسم الحج هذا العام أم لا ، مشيرا إلى دفع مقدمات و قيام الشركة بدفع حجوزات الفنادق، وفى حالة الإلغاء سيتم سحب هذه المبالغ وردها ، رغم عدم دفع غرامات نتيجة لتلك الظروف ولكن ستتأثر السيولة لدينا تعقبها خسارة كبيرة لمصر للسياحة.

وأشار إلى رد مقدمات للحاجزين رحلات العمرة التي كانت مقررة خلال الفترة المقبلة وإلغاء الحجوزات وتذاكر الطيران مما تسبب فى خسائر للشركة.

فيما يخص الإجراءات الاحترازية فى المنشآت السياحية التابعة لـ مصر للسياحة ، قال إن هناك حملات تعقيم وتطهير فى جميع المنشآت التابعة للشركة سواء فندقى رومانس و بورسعيد و الباخرة النيلية نايل كريستال بالإضافة الى دورات للعاملين للتوعية.

كما أكد سعد أن نسبة الإشغالات تراجعت بشكل عنيف فى تلك المنشآت حيث غادر النزلاء و عادوا الى بلادهم فورا .
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