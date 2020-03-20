مصر تسجل 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وترامب يعلن بدء إجراءات تجريب مضاد الملاريا في علاج الوباء.. أبرز اهتمامات الصحف الكويتية

مصر.. قرار بإغلاق جميع المطاعم والمقاهي والملاهي الليلية والأماكن العامة بسبب كورونا

الكويت تسجل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا

السعودية تعلق الصلاة والتواجد بساحات الحرمين الشريفين

الملك سلمان: نعيش الآن مرحلة صعبة من التاريخ

المغرب يعلن "الطوارئ الصحية" لمواجهة كورونا













سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وقالت صحيفة "الوطن" إن وزارة الصحة في مصر أعلنت تسجيل حالة وفاة جديدة، و46 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرةً إلى أن إجمالي المصابين وصل إلى 256 حالة، من بينهم 7 حالات وفاة، وتماثل للشفاء 28 شخصا من المصابين.





وذكرت "الأنباء" أن الحكومة المصرية قررت إغلاق جميع المطاعم والمقاهي والملاهي الليلية، والأماكن العامة في جميع أنحاء البلاد، وذلك ماعدا الأماكن التي تبيع السلع الغذائية، والصيدليات وخدمات توصيل الطلبات إلى المنازل.





على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بأن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في الكويت أعلن تسجيل 6 حالات جديدة مؤكدة ثبتت إصابتها بفيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أن عدد الحالات المسجلة في الكويت ارتفع إلى 148 حالة، ومع حالات الشفاء الـ18، أصبح المجموع 130 حالة تتلقى الرعاية الصحية حالي.





وقالت "الأنباء" إن مجلس الوزراء الكويتي قرر، الخميس، تعطيل الدراسة حتى أغسطس المقبل، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.





وذكرت "الراي" أن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، هاني بن حسني حيدر، أفاد بأن الرئاسة والجهات الأمنية والصحية قررت تعليق التواجد والصلوات في الساحات الخارجية في المسجد الحرام والمسجد النبوي بدءًا من يوم غد الجمعة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.





ونقلت "الوطن" عن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، قوله في خطاب متلفز: "المرحلة المقبلة ستكون أكثر صعوبة على المستوى العالمي لمواجهة فيروس كورونا، وهي لن تستمر ونواصل العمل الجاد في هذا التوقيت لمواجهة أزمة كورونا.. المرحلة الصعبة التي يمر بها العالم ستمضي"، مضيفًا: "القطاعات الحكومية كافة وفي مقدمتها وزارة الصحة، تبذل كل إمكانياتها لاتخاذ التدابير الضرورية للمحافظة على صحة المواطن والمقيم".





وقالت "القبس" إن السلطات المغربية، أعلنت حالة الطوارئ الصحية، وتقييد الحركة في البلاد، ابتداء من السادسة مساء الجمعة إلى أجل غير مسمى، كوسيلة "لا محيد عنها" لإبقاء فيروس كورونا تحت السيطرة.





دوليًا، أفادت "الوطن" بأنا لرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن أنه دفع إدارة الغذاء والدواء، لإزالة الحواجز التي تحول دون وصول مضاد الملاريا إلى المرضي المصابين بفيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى الدواء الذي يحمل اسم هيدروكسي كلوركين سيتاح على الفور لعلاج فيروس كورونا، قائلًا: "لقد كان موجودًا منذ فترة طويلة، لذا نعلم أنه إذا لم تسر الأمور كما هو مخطط لها فلن تقتل أي شخص"، مما يشير إلى أنه سيتم استخدام الدواء بشكل تجريبي في علاج فيروس كورونا.





وتابع الرئيس الأمريكي، إنه دواء شائع وسوف يتوفر قريبًا "للاستخدام الموصوف" في فيروس كورونا المستجد، "علينا إزالة كل حاجز أو الكثير من الحواجز التي كانت غير ضرورية وقد فعلوا ذلك للحصول على نشر سريع للعلاجات الآمنة والفعالة ونعتقد أن لدينا بعض الإجابات الجيدة".





وذكرت "الجريدة" أن الصين لم تسجيل أي إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا لليوم الثانى على التوالى، في حين ارتفع عدد الإصابات اليومية بين مسافرين جاؤوا إلى البلاد ليبلغ مستوى قياسيا جديدا.



