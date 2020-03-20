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رياضة

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يعلن خصم مستحقات لاعبي الزمالك المشاركين في تحدي الخير.. مفاجآت في كواليس انضمام قفشة لـ الأهلي

الجمعة 20/مارس/2020 - 08:01 ص
مرتضي منصور
مرتضي منصور
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ياسمين تيسير

نشر موقع "صدى البلد" على مدار فجر الجمعة، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية ،والتي جاءت كالتالي


كشف محمد مجدي "قفشة" ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سبب تلقيبه " بـ قفشة"، قائلا :" كنت بساعد أهلي  في العمل وأنا صغير في الفراخ





زف مرتضى منصور رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك بشرى سارة لجماهير الفريق حيث أكد أنه سيتم تجديد عقد حازم إمام نجم الفريق خلال الفترة المقبلة.



أعرب مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن سعادته بـ قرارات الاستئناف مشددا أنهم وقعوا في " الفخ " 



أكد مرتضى منصور رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك أنه قرر خصم جزء من مستحقات لاعبي الفريق الذين خاضوا في تحدي الخير للتكفل بعدد من العائلات في ظل الأزمة الحالية بسبب فيروس كورونا




كشف محمد مجدي قفشة نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي عن كواليس انضمامه لـ الفريق قادما من بيراميدز مشددا أن مسئولي فريقه وقتها طلبوا منه الانتقال للزمالك.

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