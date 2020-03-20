أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يعلن خصم مستحقات لاعبي الزمالك المشاركين في تحدي الخير.. مفاجآت في كواليس انضمام قفشة لـ الأهلي





نشر موقع "صدى البلد" على مدار فجر الجمعة، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية ،والتي جاءت كالتالي





الفراخ كلمة السر.. مجدي قفشة يكشف السر وراء لقبه

كشف محمد مجدي "قفشة" ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سبب تلقيبه " بـ قفشة"، قائلا :" كنت بساعد أهلي في العمل وأنا صغير في الفراخ











