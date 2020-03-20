بعد تبرعه للمسشتفيات لمواجهة كورونا .. ازدياد ملحوظ في نسب مشاهدة كليب سقف .. تفاصيل

حقق كليب أغنية سقف للفنان رامي جمال 17 مليونا و311 ألف مشاهدة بعد مرور قرابة شهر على طرحها بقناته الرسمية بموقع يوتيوب.

وظهر في كليب سقف عدد من نجوم الفن والرياضة منهم إسعاد يونس،شيماء سيف، احمد السقا، حمادة هلال ، عمرو يوسف، أحمد السعدني، محمد انور، هنادي مهنا ، طارق حامد، شيكابالا ، محمد هاني وكرم جابر.

يشار إلى أن رامي جمال قرر التبرع لصالح مستشفيات العزل في محافظتي الدقهلية والقاهرة .

"وكتب رامي عبر حسابه توتير :" قررت التبرع لمستشفيات العزل في محافظتي الدقهلية ومحافظة القاهرة بالمواد الطبية والغذائية، وأوعد بهدايا لكل أبطالنا الدكاترة وأبطال التمريض، وبطلب من كل أصدقائي الفنانين ورجال الأعمال التصرف بالمثل في أي مستشفي يختاروها".