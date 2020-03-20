حدث ليلا .. توزيع شرائح محمول على طلاب أولى ثانوي ..تركي آل الشيخ يوجه رسالة لـ الخطيب.. ريهام سعيد تستغيث

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الموضوعات والأخبار المهمة نستعرضها من خلال التقرير التالي :





أسعار الذهب اليوم الجمعة 20-3-2020

أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة 20-3-2020 سجلت لعيار 21 وهو الأكثر انتشارًا نحو 675 جنيهًا بعد أن سجل أمس 678 جنيهًا، لتواصل بذلك أسعار الذهب التذبذب في الأسواق العالمية والسوق المحلية ..للمزيد اضغط هنا





بسبب كورونا.. السعودية تعلق جميع رحلات الطيران الداخلي لمدة أسبوعين





أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، تعليق جميع رحلات الطيران الداخلي والحافلات وسيارات الأجرة والقطارات، لمدة 14 يومًا بسبب تفشي فيروس كورونا.. للمزيد اضغط هنا

العيال دى لازم تتحبس.. ريهام سعيد تستغيث بالمسئولين.. ماذا فعلوا

نشرت الإعلامية ريهام سعيد ، فيديو عبر حسابها الشخصى على موقع الصور انستجرام..للمزيد اضغط هنا





حاكم ولاية كاليفورنيا يطالب المواطنين بالبقاء في المنزل بسبب كورونا





طالب حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية، اليوم الجمعة، المواطنين بالبقاء في منازلهم بسبب تفشي فيروس كورونا..للمزيد اضغط هنا

مرتضى منصور يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك وصدمة للاعبي الفريق

زف مرتضى منصور رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك بشرى سارة لجماهير الفريق حيث أكد أنه سيتم تجديد عقد حازم إمام نجم الفريق خلال الفترة المقبلة..للمزيد اضغط هنا





كوريا الجنوبية تسجل 87 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت سلطات كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، تسجيل 87 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الكلي للمصابين إلى 8652..للمزيد اضغط هنا





تركي آل الشيخ يوجه رسالة شكر وتقدير لـ الخطيب لهذا السبب

وجه تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية رسالة شكر وتقدير لـ محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادي الأهلي بسبب حرصه على الاطمئنان على صحته يوميا ..للمزيد اضغط هنا





اجتماع طارئ بين قادة الصين وكوريا الجنوبية واليابان لبحث أزمة كورونا

قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، إن قادة الصين وكوريا الجنوبية واليابان سيعقدون مؤتمرا عبر الفيديو لبحث جهود التصدي لفيروس كورونا..للمزيد اضغط هنا





اعرف كل تعليمات وزارة الأوقاف بشأن صلاة الجمعة.. و16 قرارا للحد من انتشار كورونا

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تعليمات جديدة بشأن صلاة الجمعة اليوم..للمزيد اضغط هنا

وكالة ناسا تغلق مواقع لها في أمريكا بعد تفشي كورونا بها

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" اليوم الجمعة، إغلاق موقعين لها في ولاية نيو أورليانز الأمريكية، بعد إصابة أحد المهندسين هناك بفيروس كورونا المستجد..للمزيد اضغط هنا





شاهد.. الشرطة تطالب المواطنين بعدم التجمع حفاظا على سلامتهم

عرض الإعلامي وائل الابراشى، مقدم برنامج التاسعة والمذاع عبر قناة "مصر الأولي"، فيديو يرصد نزول الشرطة للشوارع ومخاطبتها المواطنين عبر الميكروفونات لمنع التجمعات وذلك ضمن حزمة القرارات المتخذة من قبل الدولة المصرية لمواجهة كورونا..للمزيد اضغط هنا





شاهد.. قهوة لم تلتزم بقرار الغلق.. وأحمد موسى: إيه الناس اللي بتعاقب نفسها دي

عرض الإعلامي أحمد موسى ، مقطع فيديو يرصد مظهرا سلبيا لـ إحدى المقاهي التي لم تلتزم بقرار الغلق في تمام السابعة مساء للحد من انتشار فيروس كورونا..للمزيد اضغط هنا





وزير التعليم : توزيع شرائح محمول على طلاب أولى ثانوي الأسبوع المقبل

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أنه سيتم توزيع شرائح لخطوط محمول من مختلف شركات المحمول الموجودة في مصر على طلاب الصف الأول الثانوي الأسبوع القادم.. للمزيد اضغط هنا



