عدلي القيعي يكشف عن رأيه في إلغاء بطولة الدوري الممتاز بسبب كورونا





وأكد القيعي في تصريحات لـ قناة الأهلي أنه في حال تم إلغاء الدوري الممتاز يجب أن يتم إلغاء بطولة السوبر المصري.





وأضاف عدلي القيعي أن بطولة الدوري الممتاز يجب أن تستكمل ولكن دون أي حضور جماهيري مشددا أن هناك فرقا لم تحسم مركزها لذلك سيكون من الصعب تحديد أي الفرق ستشارك في دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية .





وأكمل أنه سيكون من الصعب أيضا تحديد الفرق التي ستهبط لدوري القسم الثاني.





كشف عدلي القيعي مستشار التعاقدات في النادي الأهلي عن رأيه في إمكانية إلغاء الدوري الممتاز في ظل توقف النشاط الرياضي خلال الفترة الحالية للحد من تفشي فيروس كورونا.