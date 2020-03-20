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فن

وصلة غزل بين شيما الحاج وابن وفاء عامر .. اعرف التفاصيل

الجمعة 20/مارس/2020 - 06:34 ص
شيما الحاج
شيما الحاج
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شروق ابراهيم
لقى الفيديو الذي جمع عمر فوزي ابن الفنانة وفاء عامر مع خالته الفنانة آيتن عامر إعجاب الكثيرين من بينهم الفنانة شيما الحاج التي شاركت برأيها عبر خاصية ستوري بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ونشرت شيما الحاج مقطع الفيديو وعلقت عسل والله، ليعيد عمر فوزي نشر تعليقها مع كلمة : شيمو .

ثم نشرت شيما الحاج ستوري عمر الذي كتب فيها شيمو وعلقت عليها :" هنتظرك قريبا بقى ربنا يوفقك".

ونفت شيما شائعة هروبها من مصر قائلة :"الناس الي بتقول إني سبت مصر وعايشه بره ؟ نعم في ايه .. تقريبا اللي مني واللي يعرفني يعرف اني انا عمرى مقدر.. اعيش فى بلد غير مصر ولا اتنفس هوا غير هوا مصر".

وصلة غزل بين شيما الحاج وابن وفاء عامر .. اعرف التفاصيل
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