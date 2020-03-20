الولايات المتحدة تحذر من السفر مع ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 200

طلبت الولايات المتحدة من رعاياها في الخارج إما العودة للبلاد أو البقاء بعيدا "لأجل غير مسمى"، في وقت وصل فيه عدد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 200 حالة.





وحذرت وزارة الخارجية الأمريكية المواطنين في بيان، من أنهم إذا سافروا للخارج "فقد تتعطل خطط تنقلاتكم بشدة وقد تضطرون للبقاء خارج الولايات المتحدة لأجل غير مسمى".





ومع تكثيف السلطات للإجراءات الرامية لمنع الفيروس من الانتشار، قد تعلن واشنطن قيودا على السفر عبر حدود الولايات المتحدة مع المكسيك في وقت قريب جدا، ربما اليوم الجمعة، وتُقصر العبور على الدواعي الضرورية، حسبما ذكره مسؤولان مطلعان على الأمر. ويأتي هذا الاجراء عقب إجراء مماثل تم اتخاذه يوم الأربعاء بإغلاق الحدود الأمريكية مع كندا.



