شاهد .. لمسات مانسورى الخارقة على الـ SUV لامبورجيني أوروس .. صور

كعادتها شركة التعديل الشهيرة مانسوري، تخرج لنا من حين إلى آخر لتكشف عن سياراتها المعدلة الخارقة التابعة لشركات السيارات العالمية ولكن بالاسم فقط ، وها نحن نشاهد شركة التعديل الشهيرة تختتم العمل في أحدث تعديلاتها للـ SUV القوية لامبورجيني أوروس فيناتوس .





تعديلات مانسورى المجنونة على أوروس تبدو مرعبة خاصة في الواجهة الأمامية، حيث تمتلك الحزمة الجديدة على اكصدام جديد ومآخذ هواء معاد تشكيلها وغطاء محرك قوي.





كما تم إجراء تعديلات على محرك V8 سعة 4 لتر، حيث أصبح يولد الآن قوة 800 حصان وعزم دوران يبلغ 1000 نيوتن.متر، مما يسمح للـ SUV السريعة أن تتسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في 3.3 ثانية، وتصل إلى سرعة قصوى تبلغ 320 كلم/سا.

اما التعديلات الرئيسية الجديدة على أقواس عجلات أمامية وخلفية منتفخة، ومآخذ هواء على ألواح الربع الأمامي، وعتبات جانبية فريدة من نوعها، وجنوط معدلة ضخمة، وفي الخلف، حصلت السيارة على مشتت هواء يمتد بعرض السقف، ومشتت هواء آخر صغير على الباب الخلفي، ومصد خلفي مخصص، وجناح مميز، وثلاثة أنابيب عادم.





اما عن مقصورتها الداخلية، فستلاحظ أنها مغطاة بجلود حمراء مخصصة وتمتلك لمسات من ألياف الكربون المنتشرة داخلها في تناسق مميز.