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سيارات

تعرف على الإجراءات الصارمة بشركة جيلى لمحاربة فيروس كورونا.. صور

الجمعة 20/مارس/2020 - 11:00 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

تمكنت شركة جيلى لصناعة السيارات الصينة من فتح ابواب مصانعها ومقارتها بالصين بعد غلق يعتبر هو الأصغر مقارنتا بباقى الشركات، هذا يرجع بفضل تكوين فريق طوارئ للعمل على خطة لحماية 120,000 عامل للشركة حول العالم، منهم 6,000 موظف في المقرات الرئيسية في هانغتشو بالصين.

ومنذ اليوم الأول من انتشار فيروس كورونا المستجد فى الصين ، وقد فرضت شركة جيلى إجراءاتها الصارمة، والغاء جميع رحلات العمل مع رفض دخول جميع الضيوف لمنشآت الشركة.

بالإضافة إلى مرور جميع موظفي الشركة والمصانع على اختبارات درجة الحرارة قبل دخول المقرات الرئيسية، مرور جميع سيارات الموظفين فوق سجاجيد معقمة خاصة لإزالة البكتريا من الأسفل، كما تقوم فرق الأمن بتنظيف وتعقيم مقابض أبواب السيارات أثناء عمل الموظفين.

ووضع حدود على عدد ركاب أي مصعد، مع استخدام معقم لليد ومناديل للضاغطين على الأزرار في المصعد، وتغيير أقنعة الوجه كل ثماني ساعات، وإجراءات اختبارات لدرجة الحرارة مرتين كل يوم، وبالطبع، وعرض كل شيء عبر البث المباشر، ووضع مسافة متر بين جميع الموظفين في كل الأوقات.

تعرف على الإجراءات الصارمة بشركة جيلى لمحاربة فيروس كورونا.. صور
تعرف على الإجراءات الصارمة بشركة جيلى لمحاربة فيروس كورونا.. صور
تعرف على الإجراءات الصارمة بشركة جيلى لمحاربة فيروس كورونا.. صور
تعرف على الإجراءات الصارمة بشركة جيلى لمحاربة فيروس كورونا.. صور
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