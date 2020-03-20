تأجيل الكشف عن مازيراتى MC20 الجديدة بسبب فيروس كورونا

مع الانتشار المستمر للوباء العالمى الجيد فيروس كورونا ، يتأثر وبشكل ملحوظ عالم السيارات ، فمنذ الهجوم الأول لهذا الوباء أعلنت العديد من شركات السيارات العالمية تأجيل الكشف عن سياراتها ومشاريعها الجديدة ، وها تاتى شركة مازيراتي الإيطالية لتعلن رسميًا تأجيل الكشف عن سيارتها المنتظرة MC20 .

وكانت مازيراتى قد اكدت نهاية الشهر الماضى ، انها ستكشف عن سيارتها الجديدة في شهر مايو المقبل، ولكن كباقى شركات السيارات اضطرت الى تاجيل هذا الكشف حتى شهر سبتمبر بسبب الأزمة العالمية التي يسببها فيروس كورونا.

كما اعلنت شركة مازيراتي في بيان صحفى لها تأجيل الكشف عن سيارتها الجديدة قائلا "كما ذكرنا سابقًا، سيُعقد الحدث في مودينا وسيفتتح عصر العلامة التجارية الجديدة" .

تعتبر MC20 سيارة رياضية بمحرك وسطي ، كما أنها قادمة بلمسات من Alfieri الاختبارية ، ولكن حتى الان لم تعلن الشركة عن اى تفاصيل عن هذه السيارة المنتظرة سوى عن اسمها فقط ، لننتظر حتى الكشف عنها رسميا فى مايو القادم .