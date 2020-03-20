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سيارات

بعد 4 سنوات من الإعلان عنها.. أستون مارتن الخارقة تخرج إلى الطرقات العامة.. صور

الجمعة 20/مارس/2020 - 04:00 م
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلنت شركة أستون مارتن عام 2017 عن تدشين سيارتها الخارقة فالكيري، لتكشف عن عصر السيارات الهايبركار الفائقة.

وكانت فالكيري مقتصرة منذ الإعلان عنها فى 2017 على الحلبات وحتى وقتنا هذا، ولكن جاءت الشركة لتفاجى الجميع وتأخذ سيارتها فالكيري إلى الطرق العامة بشكل رسمي وقانوني لأول مرة منذ تصنيعها.

وتقول شركة أستون مارتن فى بيان لها إن نزول سياراتها فالكيري بغرض الاختبارات فقط، دون تحديد ما إذا كان الغرض تطوير فئة للطرق العامة أو شيء آخر.

جدير بالذكر أن محركات فالكيري الهجينة تنتج قوة 1,160 حصان، وتصل قوة محرك الوقود V12 طبيعي التنفس أقصاها عند بلوغ 10,500 دورة/ دقيقة ويمكن بلوغ حتى 11,200 دورة/دقيقة، وتهدف الشركة لإنتاج 150 نسخة فقط من السيارة.

بعد 4 سنوات من الإعلان عنها.. أستون مارتن الخارقة تخرج إلى الطرقات العامة.. صور
بعد 4 سنوات من الإعلان عنها.. أستون مارتن الخارقة تخرج إلى الطرقات العامة.. صور
بعد 4 سنوات من الإعلان عنها.. أستون مارتن الخارقة تخرج إلى الطرقات العامة.. صور
بعد 4 سنوات من الإعلان عنها.. أستون مارتن الخارقة تخرج إلى الطرقات العامة.. صور
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